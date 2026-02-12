تتلے عالی :مٹی کے برتنوں کی تیاری ،فروخت میں اضافہ
تتلے عالی(نامہ نگار )مٹی کے برتنوں کی تیاری اور فروخت میں اضافہ ہونے لگا ۔ جدید دور میں قدیم ہنر آج بھی زندہ ہے ،ماضی میں روز مرہ زندگی کا لازمی حصہ رہنے والے مٹی کے برتن آج بھی اپنی افادیت اورصحت بخش خصوصیات کے باعث پہچانے جاتے ہیں،مذکورہ ہنر کڑی محنت اور مہارت کا تقاضہ کرتا ہے جو کہ کاریگر نسل درنسل سنبھالے ہوئے ہیں۔وہ برتن بنانے کیلئے خاص قسم کی چکنی مٹی کو صاف کرکے مخصوص طریقے سے گوندھا جاتا ہے اس کے بعد گھنٹوں چاک پر بیٹھ کرمختلف اقسام کے تیارہونے والے برتنوں کو دھوپ میں سکھانے کے بعد بھٹی میں پکائے جاتے ہیں تب جاکر استعمال کے قابل بنتے ہیں جوکہ نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ صحت کیلئے بھی مفید سمجھے جاتے ہیں،یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی لوگ انہیں ترجیح دیتے ہیں،مٹی کے برتن صحت کیلئے بہتر اور ہماری روایت کی پہچان ہیں جن کا کا م نہ صرف ہماری قدیمی روایت کا حصہ ہے بلکہ یہ ماحول اور صحت کیلئے فائدہ مند ہیں۔کاریگروں کا کہنا ہے کہ یہ کام بہت زیادہ محنت طلب ہے ۔