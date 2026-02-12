عوام مینڈیٹ چوروں سے نجات چاہتے ہیں :ناصر چیمہ
عوام مینڈیٹ چوروں سے نجات چاہتے ہیں :ناصر چیمہ پی ٹی آ ئی کو انتشاری جماعت کہنے والوں کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا
راہوالی (نمائندہ دنیا )عوامی میڈیٹ چرانے والے زیادہ دیر حکمرانی نہیں کر سکیں گے عوام میں پائی جانے والی غصہ کی لہر مزید تیز ہوتی جارہی ہے بے حس حکمران ان کاسامنا نہ کرپائیں گے عوام ان سے جلد چھٹکارا چاہتی ہے ۔ان خیالات کا اظہار ایم پی اے ناصر چیمہ نے مرکزی دفتر میں معززین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت عوامی مینڈیٹ پر شب خون مار کر مسلط ہوئی ہے یہ حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی یہ اپنی ناقص پالیسیوں کی بدولت عوام پر بوجھ بن چکی ہے اور عوام بھی اس سے بیزار ہوچکی ہیں ان سے عوام کو کسی قسم کا ریلیف ہرگز نہیں مل رہا ہے بلکہ انکی زندگی اجیران کردی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کی مد میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے رہی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو انتشاری جماعت کہنے والوں کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا ۔پی ٹی آ ئی رہنما نے کہا کہ تحریک انصاف محب وطن جماعت ہے جو پاکستان ملک و قوم کی خدمت کے جذبے کے تحت ملکی سیاست میں آج بھی اپنا بھر پور مثبت کردار ادا کرہی ہے ۔