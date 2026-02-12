زاہد کالونی میں جعلی شہد بنانیوالا یونٹ پکڑا گیا ،ملزم گرفتار
زاہد کالونی میں جعلی شہد بنانیوالا یونٹ پکڑا گیا ،ملزم گرفتار گلاب کی پتیاں، رنگ، شیرا ، 360خالی بوتلیں، ڈھکن، چولہا اور مشین ضبط
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز گوجرانوالہ ڈاکٹر عاشق حسین کی سربراہی میں تھانہ دھلے کے علاقے زاہد کالونی میں جعلی شہد بنانے والے یونٹ کیخلاف کارروائی کی گئی جس میں بھاری مقدار میں جعلی شہد، گلاب کی پتیاں، رنگ، شیرا ، 360خالی بوتلیں، ڈھکن، چولہا اور مشین ضبط کرلی گئی جبکہ جعلی شہد تیار کرنے پر ملزموں کو گرفتار کروا کر مقدمہ درج کر ادیا گیا۔ تفصیلات میں بتایا گیا کہ کھلے رنگوں، گلوکوز، شیرے اور کیمیکلز سے جعلی شہد تیار کیا جا رہا تھا، جعلی شہد میں، گلوکوز سیرپ اور پھولوں کی پتیاں بھی شامل کی جا رہی تھیں، جعلی تیار شہد پر کسی قسم کا کوئی لیبل موجود نہیں تھا، ویجیلنس ٹیم کی جانب سے ریکی کے بعد سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق شہد میں کیمیکلز اور مصنوعی اجزا کی ملاوٹ سنگین جرم ہے ، غذائی دہشتگردوں کیلئے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ۔