ڈسکہ کو سیف سٹیز پراجیکٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )ڈسکہ کو ماڈل اور محفوظ شہر بنانے کے ویژن کے تحت سیف سٹیز پراجیکٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔ اس منصوبے کے تحت تحصیل ڈسکہ کے 20 اہم اور حساس مقامات پر 96 جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔میاں ذیشان رفیق نے کہا کہ ڈسکہ کو ماڈل سٹی بنانے کے ساتھ ساتھ آج شہر کو محفوظ بنانے کا عمل بھی عملی طور پر شروع ہو چکا ہے ۔ انہوں نے اس اہم اقدام پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ کی منظوری سے ڈسکہ کو سیف سٹی پراجیکٹ میں شامل کیا گیا، جو شہریوں کے تحفظ کی جانب ایک بڑا قدم ہے ۔انہوں نے کہا کہ جلد ڈسکہ کی تمام بڑی شاہراہوں، چوکوں اور داخلی و خارجی راستوں پر سیف سٹی کیمرے نصب ہو جائیں گے جن کی مدد سے جرائم کی روک تھام، ٹریفک کی مؤثر نگرانی اور ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی ممکن ہو سکے گی۔