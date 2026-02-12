صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد افراد لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتیں ، متعدد افراد لٹ گئے داؤکے پل کے قریب ڈاکوئوں نے 3 بھائیوں سے رقم اور فون چھین لئے

ہیڈبمبانوالہ ، ڈسکہ(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے ۔ داؤکے پل کے قریب دونامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر امجد حسین کے بیٹوں اسد علی شاہ، سید حسنین علی شاہ اورسید جبار علی شاہ سے 50ہزارروپے اور 5مو بائل فون چھین لئے ، سٹی ہاؤسنگ کے قریب دونامعلوم افراد نے سمیع اﷲ اور ندیم ذکی سے ساڑھے 16ہزارروپے چھین لئے ، منڈیکی گورائیہ میں نجمہ نوید فیملی کے ہمراہ گھر میں سورہی تھی کہ نامعلوم چور نے چھت کے راستے گھس کر 10ہزارروپے ، سلائی مشین، جوسر مشین ودیگر سامان چوری کر لیا، آڈھا کے قریب نامعلوم ملزم نے اسلحہ کے زور پر عثمان علی سے نقدی 7ہزارروپے چھین لئے ، الفتح مارکیٹ میں خریداری کیلئے آئے عبدالستار مغل کا موبائل فون چوری، گہوکل میں رضا علی خان کے ڈیرہ سے ٹوکہ کی موٹر، 45ٹی آر گارڈراور ٹوکے کی چھریاں چوری، منڈیکی گورائیہ میں بابر علی کی ورکشاپ سے پانی والی موٹر، پائپ، برقی تار، بیٹریاں، جنریٹرودیگر سامان چوری، جامکے چیمہ میں عمر رضا کی حویلی سے 8مرغیاں اور مرغا چوری ہوگیا۔

 

