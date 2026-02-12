صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
وزیرآباد:مریض کے لواحقین کا ڈاکٹر پر تشدد ، ملزم گرفتار ہسپتال انتظامیہ سے استغاثہ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا:پولیس

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ہسپتال ٹراما سینٹر میں مریض کے ساتھ آئے افراد کا ڈیوٹی ڈاکٹر پر مبینہ تشدد کا واقعہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے مقامی پولیس کو مطلع کیا گیا پولیس نے 4 ملزموں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ۔وزیرآباد سول ہسپتال میں علاج کی غرض سے ہسپتال آئے مریض کے لواحقین کا ڈیوٹی ڈاکٹر سے تکرار کے بعد معاملہ جھگڑے تک پہنچ گیا ،ذرائع کے مطابق پر چند افراد نے ڈیوٹی ڈاکٹر کو مار مار کر ادھ موا کر دیا اور ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کرسی پر گرا دیا واقعہ کی بابت ہسپتال انتظامیہ نے مقامی پولیس کو مطلع کیا جس پر پولیس نے چاروں ملزموں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے استغاثہ آنے کے بعد ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا ۔

 

