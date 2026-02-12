میر پوریاں والا ، سیوریج کا منصوبہ اہل علاقہ کیلئے وبالِ جان
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)یونین کونسل 11 عثمان کالونی سیالکوٹ روڈ کے علاقے گلہ میر پوریاں والا میں واسا کی جانب سے سیوریج پائپ لائن کی تنصیب کا منصوبہ اہل علاقہ کیلئے سہولت کے بجائے وبالِ جان بن گیا۔ دو ماہ سے جاری کام ٹھیکیدار کی نااہلی اور واسا کی عدم توجہی کے باعث شدید تاخیر کا شکار ہے جس نے پورے علاقے کو کربلا کے منظر میں تبدیل کر دیا ۔ناقص منصوبہ بندی اور غیر معیاری کا م، اہل علاقہ اور معروف قانون دان چودھری محمد عثمان ایڈووکیٹ نے محتسب پنجاب کو جمع کرائی گئی درخواست میں انکشاف کیا ہے کہ سیوریج لائن کی تنصیب میں انتہائی ناقص اور غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے ، جس سے مستقبل میں سڑک کے بیٹھنے اور لائن بند ہونے کے سنگین خدشات ہیں۔ ٹھیکیدار نے کام کی رفتار سست رکھی ہوئی ہے اور موقع پر کوئی ذمہ دار افسر نگرانی کیلئے موجود نہیں ہوتا،کھدائی کے دوران گیس لائن کو بھی نقصان پہنچا جس سے کئی گھروں کو گیس کی فراہمی بند ہو گئی ۔ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک مریضہ ایک مریضہ ایمبو لینس نہ پہنچنے کے با عث دم توڑ گئی ۔ حکام ناقص منصوبہ بندی اور غیر معیاری کا م کا نو ٹس لیں ۔