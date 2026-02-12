صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:بھکاریوں کے بازاروں، مارکیٹوں میں ڈیرے

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں:بھکاریوں کے بازاروں، مارکیٹوں میں ڈیرے

نوشہرہ ورکاں:بھکاریوں کے بازاروں، مارکیٹوں میں ڈیرےسماجی لعنت کے خاتمے کیلئے مہم ٹھپ،شہریوں کا رمضان سے قبل موثر کارروا ئی کا مطالبہ

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )حکومتِ پنجاب کی بھکاریوں کے خلاف شروع کی گئی مہم محض چند دنوں میں ہی دم توڑ گئی، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی نوشہرہ ورکاں شہر بھر میں پیشہ ور بھکاریوں کی بھرمار ہو گئی ،بتایاگیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل حکومتِ پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ صوبہ بھر میں بھکاریوں کے خلاف مؤثر آپریشن کیا جائے گا تاکہ اس سماجی لعنت کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ابتدائی دنوں میں مہم کے تحت کارروائیاں کی گئیں تاہم چند روز بعد ہی مہم مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئی ۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر مختلف بازاروں، مارکیٹوں اور مصروف شاہراہوں پر بھکاریوں نے ڈیرے ڈال لئے ہیں جس کے با عث ٹریفک اور امن و امان کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اعلانات تک محدود رہنے کے بجائے بھکاریوں کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائی کرے تاکہ رمضان المبارک میں شہریوں کو اس مسئلے سے نجات مل سکے اور پیشہ ور بھکاریوں کے نیٹ ورک کا خاتمہ ممکن ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال کے درمیان زرعی میکانائزیشن کے فروغ کا معاہدہ

عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ،چودھری تنویر

قومی ویکسین ویئرہاؤس میں ایک میگاواٹ سولر پاور سسٹم کا افتتاح

8 ملزم گرفتار ،چرس ،شراب برآمد

کمشنر راولپنڈی کا تحصیل آفس کا دورہ ،شعبوں کا معائنہ کیا

موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والی کار سوار خاتون کی درخواست ضمانت خارج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن