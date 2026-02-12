نوشہرہ ورکاں:بھکاریوں کے بازاروں، مارکیٹوں میں ڈیرے
نوشہرہ ورکاں:بھکاریوں کے بازاروں، مارکیٹوں میں ڈیرےسماجی لعنت کے خاتمے کیلئے مہم ٹھپ،شہریوں کا رمضان سے قبل موثر کارروا ئی کا مطالبہ
نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )حکومتِ پنجاب کی بھکاریوں کے خلاف شروع کی گئی مہم محض چند دنوں میں ہی دم توڑ گئی، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی نوشہرہ ورکاں شہر بھر میں پیشہ ور بھکاریوں کی بھرمار ہو گئی ،بتایاگیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل حکومتِ پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ صوبہ بھر میں بھکاریوں کے خلاف مؤثر آپریشن کیا جائے گا تاکہ اس سماجی لعنت کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے ابتدائی دنوں میں مہم کے تحت کارروائیاں کی گئیں تاہم چند روز بعد ہی مہم مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گئی ۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر مختلف بازاروں، مارکیٹوں اور مصروف شاہراہوں پر بھکاریوں نے ڈیرے ڈال لئے ہیں جس کے با عث ٹریفک اور امن و امان کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اعلانات تک محدود رہنے کے بجائے بھکاریوں کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائی کرے تاکہ رمضان المبارک میں شہریوں کو اس مسئلے سے نجات مل سکے اور پیشہ ور بھکاریوں کے نیٹ ورک کا خاتمہ ممکن ہو۔