ملکہ بازار میں تجاوزات بڑھ گئیں ، ٹریفک جام معمول

  • گوجرانوالہ
ملکہ بازار میں تجاوزات بڑھ گئیں ، ٹریفک جام معمول

ملکہ بازار میں تجاوزات بڑھ گئیں ، ٹریفک جام معمول سڑک پر ناجائز قبضوں کے باعث پیدل چلنا بھی دشوار ،تاجر اور شہر ی پر یشان

گلیانہ(نامہ نگار )قصبہ ملکہ بازار میں بڑھتی ہوئی تجاوزات سے شہریوں کیلئے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ۔ سڑک پر ناجائز قبضوں کے باعث نہ صرف پیدل چلنا دشوار ہو چکا ہے بلکہ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ بازار میں آئے روز ٹریفک جام معمول بن چکا ہے جبکہ ہنگامی سروسز کو بھی گزرنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے ۔شہریوں اور تاجر برادری کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے باعث بازار کی خوبصورتی اور کاروباری ماحول تباہ ہو چکا ہے ۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیرا فورس کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف بھرپور اور بلا امتیاز آپریشن کیا جائے تاکہ کسی قسم کی مزاحمت یا دباؤ کے بغیر قانون پر عملدرآمد ممکن ہو سکے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیل انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے سے نہ صرف شہریوں کو سہولت ملے گی بلکہ بازار کا نظم و ضبط اور حسن بھی بحال ہو گا۔

 

