وزیرآباد :افسروں کی عدم تعیناتی ،10لاکھ افراد پر یشان گوجرانوالہ، گجرات اور وزیرآباد کے درمیان ضلعی معاملات لٹک کر رہ گئے

وزیرآباد،جامکے چٹھہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ضلع وزیرآباد میں اہم ضلعی انتظامی افسروں کی عدم تعیناتی کے باعث 10 لاکھ سے زائد شہری شدید انتظامی بحران کا شکار ہو گئے اور گوجرانوالہ، گجرات اور وزیرآباد کے درمیان ضلعی معاملات لٹک کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ معمولی نوعیت کے مسائل کے حل کیلئے بھی انہیں دیگر اضلاع کے دفاتر کے چکر لگانا پڑتے ہیں جس سے وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہو رہا ہے ۔وزیرآباد کو ضلع کا درجہ ملنے کے باوجود مکمل انتظامی ڈھانچہ فعال نہ ہونے سے سرکاری امور میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ۔ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او آفس پنجاب پولیس اور دیگر اہم محکموں میں مستقل قیادت کی عدم موجودگی کے باعث ریونیو، لینڈ ریکارڈ، ڈومیسائل، اسلحہ لائسنس اور دیگر بنیادی سروسز کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے ۔

متعدد شہریوں کو سرکاری کاموں کے لیے گوجرانوالہ اور گجرات کے دفاتر سے رجوع کرنا پڑ رہا ہے ، جس سے وقت اور اخراجات دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔مقامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ ضلع کے قیام کا مقصد عوام کو ان کے دروازے پر سہولیات فراہم کرنا تھا، تاہم موجودہ صورتحال میں ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں اور انتظامی فیصلوں میں تاخیر معمول بن چکی ہے ۔شہریوں نے حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مستقل افسر وں کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے اور ضلعی دفاتر کو مکمل فعال کیا جائے تاکہ عوامی مسائل کا بروقت حل ممکن ہو سکے ۔حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تعیناتیوں کے عمل پر غور جاری ہے اور جلد اہم آسامیوں پر تقرریاں متوقع ہیں۔ 

 

