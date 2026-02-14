حکومت دینی مدارس کو بھی فنڈز جاری کرے :مفتی شبیر
مساجد عبادت کیساتھ ‘معاشرتی اصلاح‘ اتحادِ امت اور اخلاقی تربیت کا مرکز ہیں
گلیانہ(نامہ نگار )قصبہ ملکہ میں واقع جامع مسجد خلافتِ راشدہ میں افتتاحی خطبہ جمعہ کا اہتمام قاری احسان اللہ اعوان نے کیا۔ خطاب کرتے ہوئے مفتی شبیر احمد عثمانی ٹیکسلا امیر متحدہ علما فورم نے قرآنِ مجید کی عظمت، مساجد و دینی مدارس کے فضائل اور دین اسلام کی روشنی میں بچوں کی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ مساجد عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح، اتحادِ امت اور اخلاقی تربیت کا مرکز ہیں اور دینی مدارس معاشرے میں علم و ہدایت کی بقا کیلئے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دینی مدارس کو سکولوں اور یونیورسٹیوں کی طرح باقاعدہ فنڈز جاری کئے جائیں تاکہ وہ بہتر سہولیات اور جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم جاری رکھ سکیں۔ والدین بچوں کو دینی تعلیم کیلئے مدارس میں داخل کر ائیں تاکہ نئی نسل قرآن و سنت کی روشنی میں پروان چڑھے اور معاشرے میں ایک صالح اور ذمہ دار کردار ادا کرے ۔