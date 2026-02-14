صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت دینی مدارس کو بھی فنڈز جاری کرے :مفتی شبیر

  • گوجرانوالہ
حکومت دینی مدارس کو بھی فنڈز جاری کرے :مفتی شبیر

مساجد عبادت کیساتھ ‘معاشرتی اصلاح‘ اتحادِ امت اور اخلاقی تربیت کا مرکز ہیں

گلیانہ(نامہ نگار )قصبہ ملکہ میں واقع جامع مسجد خلافتِ راشدہ میں افتتاحی خطبہ جمعہ کا اہتمام قاری احسان اللہ اعوان نے کیا۔ خطاب کرتے ہوئے مفتی شبیر احمد عثمانی ٹیکسلا امیر متحدہ علما فورم نے قرآنِ مجید کی عظمت، مساجد و دینی مدارس کے فضائل اور دین اسلام کی روشنی میں بچوں کی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ مساجد عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح، اتحادِ امت اور اخلاقی تربیت کا مرکز ہیں اور دینی مدارس معاشرے میں علم و ہدایت کی بقا کیلئے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دینی مدارس کو سکولوں اور یونیورسٹیوں کی طرح باقاعدہ فنڈز جاری کئے جائیں تاکہ وہ بہتر سہولیات اور جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم جاری رکھ سکیں۔ والدین بچوں کو دینی تعلیم کیلئے مدارس میں داخل کر ائیں تاکہ نئی نسل قرآن و سنت کی روشنی میں پروان چڑھے اور معاشرے میں ایک صالح اور ذمہ دار کردار ادا کرے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کالج ایجوکیشن کی 24 اسکیمیں جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

پولیس چیف کا کرائم سین یونٹ کا دورہ

اغوا کیس میں عدالتی حکم نظرانداز، پولیس افسران کو شوکاز

ایپسٹین فائلز سے مغربی شیطانی چہرہ پھر بے نقاب، تنظیم اسلامی

ناخلف بیٹے نے ماں ماردی، بیوی قتل کرکے شوہر کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن