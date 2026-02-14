ڈپٹی کمشنر کا خوبصورت گوجرانوالہ مہم کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ستھرا پنجاب پروگرا م اور خوبصورت گوجرانوالہ مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اندرون شہر کے بازاروں کو خوبصورت اور جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے منصوبے پر جاری کام کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی، اوپن ڈرینز پر سلیبز کی تنصیب، تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی اقدامات اور تزئین و آرائش کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ کھیالی بائی پاس چوک کی خوبصورتی، روڈز اور چوکوں چوراہوں کو تجاوزات فری بنانے کیلئے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز اور پیرا فورس کو ہدایات جاری کیں۔