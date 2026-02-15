ساہیوال پولیس اور مقامی سپر مارٹ میں ایم او یو سائن
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کا پولیس ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے فلاحی سہولیات کا اہم اقدام، ڈسٹرکٹ پولیس ساہیوال اور مقامی سپر مارٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت(ایم او یو)پر دستخط کئے گئے ۔
مفاہمتی یادداشت کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات میں ساہیوال پولیس ملازمین کو پہلے آرڈر پر 5 فیصد جبکہ آئندہ 12 ماہ تک گروسری پر 3 فیصد ،پولیس شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کو ماہانہ گروسری خریداری پر 5 فیصد مستقل رعایت دی جائے گی۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے کہا کہ پولیس فورس اور شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے اور اس قسم کے فلاحی اقدامات سے پولیس اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو عملی ریلیف ملے گا۔