صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال پولیس اور مقامی سپر مارٹ میں ایم او یو سائن

  • گوجرانوالہ
ساہیوال پولیس اور مقامی سپر مارٹ میں ایم او یو سائن

چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کا پولیس ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ کے لیے فلاحی سہولیات کا اہم اقدام، ڈسٹرکٹ پولیس ساہیوال اور مقامی سپر مارٹ کے درمیان مفاہمتی یادداشت(ایم او یو)پر دستخط کئے گئے ۔

 مفاہمتی یادداشت کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات میں ساہیوال پولیس ملازمین کو پہلے آرڈر پر 5 فیصد جبکہ آئندہ 12 ماہ تک گروسری پر 3 فیصد ،پولیس شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کو ماہانہ گروسری خریداری پر 5 فیصد مستقل رعایت دی جائے گی۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے کہا کہ پولیس فورس اور شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے اور اس قسم کے فلاحی اقدامات سے پولیس اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو عملی ریلیف ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل