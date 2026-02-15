صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :مختلف واقعات میں بچہ ، 1شخص جاں بحق

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) مختلف واقعات میں کمسن بچہ اور ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون نے گھریلو جھگڑے پر زہریلی گولیاں نگل لیں ۔

تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں مٹوبھائیکے میں 8 سالہ نذر عباس باتھ روم میں پھسل کر گرا اور سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا جس کو طبی امداد کے لئے تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا ۔دوسرے واقعہ میں نواحی گاؤں بڈھا گورائیہ میں لاہور سے آئے 42 سالہ مہمان زبیر یونس دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ۔ادھر نواحی گاؤں کرلکے کی رہائشی 25 سالہ ثمینہ بی بی نے گھریلو جھگڑے پر دلبر داشتہ ہو کر زہریلی گولیاں نگل لیں جسے طبی امداد کے لئے تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال نوشہرہ ورکاں منتقل کیا گیا جہاں سے تشویشناک حالت کے پیش نظر اسے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔

 

