ٹرانسفر نہ ہونے سے خواتین اساتذہ مشکلات کاشکار
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر) شادی شدہ اساتذہ کی ٹرانسفر نہ ہو سکی۔ روزانہ طویل سفر سے مشکلات میں اضافہ۔ علاقہ میں اساتذہ کی کمی کے باوجود مسئلہ برقرار۔تفصیلات کے مطابق علی پورچٹھہ اور گردونواح میں شاد7
ی کے بعد دیگر شہروں سے منسلک ہونے والی سرکاری سکول ٹیچرز کو تاحال مقامی سطح پر تبادلہ نہ مل سکا۔ جس کے باعث وہ روزانہ سینکڑوں کلومیٹر طویل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ خواتین اساتذہ کو گھریلو ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ فرائض کے درمیان توازن قائم کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب مقامی سکولوں میں اساتذہ کی کمی پائی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب شادی شدہ خواتین ٹیچرز کو ان کے رہائشی علاقوں میں تعینات نہ کرنا انتظامی تضاد کو ظاہر کرتا ہے ۔ متعدد متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ روزانہ کا سفر نہ صرف جسمانی اور ذہنی تھکن کا باعث بن رہا ہے بلکہ گھریلو نظام بھی متاثر ہو رہا ہے ۔متاثرہ اساتذہ اور شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ خواتین کے حقوق اور فلاح کے تناظر میں اس اہم مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے اور شادی شدہ خواتین اساتذہ کو ان کے رہائشی علاقوں میں تعینات کرنے کے لیے خصوصی پالیسی یا ہنگامی اقدامات کیے جائیں ۔