صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسفر نہ ہونے سے خواتین اساتذہ مشکلات کاشکار

  • گوجرانوالہ
ٹرانسفر نہ ہونے سے خواتین اساتذہ مشکلات کاشکار

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر) شادی شدہ اساتذہ کی ٹرانسفر نہ ہو سکی۔ روزانہ طویل سفر سے مشکلات میں اضافہ۔ علاقہ میں اساتذہ کی کمی کے باوجود مسئلہ برقرار۔تفصیلات کے مطابق علی پورچٹھہ اور گردونواح میں شاد7

ی کے بعد دیگر شہروں سے منسلک ہونے والی سرکاری سکول ٹیچرز کو تاحال مقامی سطح پر تبادلہ نہ مل سکا۔ جس کے باعث وہ روزانہ سینکڑوں کلومیٹر طویل سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ خواتین اساتذہ کو گھریلو ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ فرائض کے درمیان توازن قائم کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب مقامی سکولوں میں اساتذہ کی کمی پائی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب شادی شدہ خواتین ٹیچرز کو ان کے رہائشی علاقوں میں تعینات نہ کرنا انتظامی تضاد کو ظاہر کرتا ہے ۔ متعدد متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ روزانہ کا سفر نہ صرف جسمانی اور ذہنی تھکن کا باعث بن رہا ہے بلکہ گھریلو نظام بھی متاثر ہو رہا ہے ۔متاثرہ اساتذہ اور شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ خواتین کے حقوق اور فلاح کے تناظر میں اس اہم مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے اور شادی شدہ خواتین اساتذہ کو ان کے رہائشی علاقوں میں تعینات کرنے کے لیے خصوصی پالیسی یا ہنگامی اقدامات کیے جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل