اہم شاہراہوں پر اسلامی طرزکے پیغامات آویزاں کرنیکی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) ماہِ صیام کو سرکاری سطح پر مذہبی تہوار کے طور پر منانے کیلئے ضلعی انتظامیہ نے جامع اور مربوط حکمتِ عملی ترتیب دے دی ہے ۔
اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا ۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا کہ ضلع بھر میں نمایاں مقامات پر سرکاری سطح پر افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جائے گا جہاں مستحق اور روزہ دار شہریوں کو باعزت انداز میں افطار فراہم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور اہم عوامی مقامات کے اطراف خصوصی صفائی مہم چلائی جائے گی تاکہ صاف ستھرا اور روحانی ماحول یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے ہدایت کی کہ شہر کی مرکزی اور مصروف شاہراہوں پر اسلامی طرز کی بیوٹیفکیشن، خصوصی لائٹنگ، بینرز اور خیر مقدمی پیغامات آویزاں کیے جائیں۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں سحر و افطار کے اوقات میں ٹریفک کے منظم انتظامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت میسر ہو۔ اشیائے خورونوش کی قیمتوں کی سخت مانیٹرنگ کی جائے اور گراں فروشی کے خلاف بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ سہولت مراکز میں معیاری اور ارزاں نرخوں پر اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے ۔