صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی

  • گوجرانوالہ
رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی ،

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر مارکیٹ کمیٹی کے افسروں نے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا ،انہوں نے اپنی نگرانی میں بولی کروائی،اس حوالے سے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی محمد رمضان بھٹی کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی و فروٹ منڈی کی نگرانی کی جارہی ہے ،تاکہ صارفین کو سبزی و فروٹ ضلعی انتظامیہ کے جاری کردہ ریٹس پر دستیاب ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ڈاکٹرز اور عملے کی کمی برقرار، مریض مشکلات کا شکار

مون سون سے قبل 15 گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز کی تعمیر جاری

گرانفروشی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآ مد جاری

چناب نگر: ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا سیلابی پل اور کلینک کا دورہ

بھوانہ: یونیورسل ہائیر سیکنڈری سکول میں مونٹیسوری کلاسز کا افتتاح

گو جرہ : یتیم بچوں کی کفالت کیلئے الخدمت فاؤنڈیشن کا چیرٹی ڈنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر