رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی ،
ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر مارکیٹ کمیٹی کے افسروں نے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا ،انہوں نے اپنی نگرانی میں بولی کروائی،اس حوالے سے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی محمد رمضان بھٹی کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی و فروٹ منڈی کی نگرانی کی جارہی ہے ،تاکہ صارفین کو سبزی و فروٹ ضلعی انتظامیہ کے جاری کردہ ریٹس پر دستیاب ہوں۔