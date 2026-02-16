صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کے زیر اہتمام استقبالِ رمضان سیمینار

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ) نواحی گاؤں جگانوالہ میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام استقبالِ رمضان سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہلِ علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے رمضان المبارک کی تیاری اور دینی شعور کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔

سیمینار کا مقصد ماہِ صیام کی روحانی برکات سے بھرپور استفادہ، اصلاحِ نفس اور معاشرتی بہتری کے لیے عملی اقدامات پر زور دینا تھا۔ تقریب سے مرکزی خطاب جنرل سیکرٹری الیکشن کمیٹی جماعت اسلامی وسطی پنجاب قدرت اﷲ بٹ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک تزکیہ نفس، صبر و تحمل، ایثار، تقویٰ اور اطاعتِ الٰہی کا مہینہ ہے ۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے باطن کا محاسبہ کرنے ، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ہمہ گیر تربیتی عمل ہے جو انسان کے کردار، گفتار اور معاملات میں مثبت انقلاب برپا کرتا ہے ۔انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ہمیں رمضان المبارک کو صرف رسمی عبادات تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہیے ۔ 

 

