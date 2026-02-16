صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کے نام پر غیر قانونی سم فروخت، عوامی تحفظ کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
شہریوں کے نام پر غیر قانونی سم فروخت، عوامی تحفظ کا مطالبہ

چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں غیر قانونی مفت سموں کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے ۔

 جرائم پیشہ افراد سادہ لوح شہریوں کو مفت پیکجز کا لالچ دے کر غیر قانونی سمیں شہر کے مختلف چوک اور چوراہوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق، یہ لوگ شریف شہریوں کے نام پر سمیں جاری کر کے بعد میں انہیں بھاری رقم کے عوض جرائم پیشہ افراد کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے شہریوں کے نام پر سم ایکٹو ہو جاتی ہے اور جرائم پیشہ کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے ، جس کے نتیجے میں شہری بعد میں قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو کی استعداد میں اضافہ 80 جدید بکٹ مائونٹڈ گاڑیاں فراہم

شادی کی تقریب میں دوست کے ہاتھوں دوست کاقتل

میپکو کا مختلف شہروں میں گرینڈ آپریشن،بجلی چور گرفتار

لودھراں میں رمضان پیکیج کے تحت کارڈز کی تقسیم شروع

شادی تقریبات میں ساؤنڈ ایکٹ خلاف ورزی پر ملزمان گرفتار

ٹریفک اہلکاروں کے ناروا سلوک پر شہریوں کا احتجاج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر