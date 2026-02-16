شہریوں کے نام پر غیر قانونی سم فروخت، عوامی تحفظ کا مطالبہ
چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں غیر قانونی مفت سموں کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے ۔
جرائم پیشہ افراد سادہ لوح شہریوں کو مفت پیکجز کا لالچ دے کر غیر قانونی سمیں شہر کے مختلف چوک اور چوراہوں پر فروخت کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق، یہ لوگ شریف شہریوں کے نام پر سمیں جاری کر کے بعد میں انہیں بھاری رقم کے عوض جرائم پیشہ افراد کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے شہریوں کے نام پر سم ایکٹو ہو جاتی ہے اور جرائم پیشہ کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے ، جس کے نتیجے میں شہری بعد میں قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔