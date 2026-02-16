راہوالی :خاوند کا بھائیوں کے ہمراہ بیوی اور بیٹی پرتشدد
راہوالی( نمائندہ دنیا )خاوند کا بھائیوں سمیت بیوی اور بیٹی پرہوروں مکوں سے تشدد ،پٹرول چھڑک کر موبائل فون کو آگ لگا دی،
ایک گھنٹہ تک کمرے میں بند رکھا پولیس نے موقع پر پہنچ کر باہر نکالا، 20ہزار روپے بھی چھین لیے چار سال قبل گھر سے بھی نکال دیا تھا تفصیلات کے مطابق تھانہ کینٹ کے علاقہ کوٹلی باکھا کے رہائشی نعمان شیر کی ہمشیرہ ش کی شادی آٹھ سال قبل روپو سالار کے رہائشی تابش چیمہ سے ہوئی جسکے بطن سے دو بیٹیاں ہیں تابش چیمہ کے والدین اور بہن بھائیوں نے چار سال قبل تشدد کرکے گھر سے نکال دیا آٹھ روز قبل خاوندتابش نے موبائل فون پر گندی گالیوں کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی ویڈیوز سینڈ کی جس میں مسمی تابش دولہا بن کر بارات لیکر جارہا ہے اگلے روز اپنے ولیمہ کی ویڈیو سینڈ کی ولیمہ کے روز ہی خاتون اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنے سسرالخاوند تابش کے کے روپو سالار گئی تابش سے پوچھا کہ مجھے گندی گالیوں کے ساتھ ویڈیوز کیوں بھیجی ہیں اور میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کیوں کی ہے جس پر خاوند تابش کے بھائی اسد نے بھابھی اور بھتیجی پر فائر کیا کو خوش قسمتی سے بچ گئیں اور تابش خاوند نے للکارا کہ آج اسکو اور بیٹی کوجان سے ماردو وہاں پر کھڑے تابش کے بھائیوں اسد ،فیصل، فہد پسران محمد بوٹا ساکنان روپوسالار ،کاشف ولد ارشد،رضیہ بی بی ملزمان نے ہوروں مکوں اور لاتوں سے تشدد کیا اوربیہوش ہوکر زمین پر گرپڑی گرنے پر بھی ملزمان تشدد کرتے رہے اس ۔ملزمان کے خلاف کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کردیا گیا ۔