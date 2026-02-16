سیوریج پائپ لائن کی مرمت میں تاخیر، مکین پریشان
گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )احمد پور سیال کے نواحی علاقہ چاہ گھاگھری والا میں پانچ ماہ قبل سیلاب پھٹنے کی وجہ سے سیوریج پائپ لائن میں شگاف پیدا ہوا،
جو تاحال مرمت نہیں کیا گیا۔اہل علاقہ نے کہا کہ پائپ لائن کے شگاف کی وجہ سے گندہ پانی کھڑا ہو گیا ہے اور شہریوں کو روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر و چیف آفیسر میونسپل کمیٹی احمد پور سیال سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج پائپ لائن کی فوری مرمت اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔