صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج پائپ لائن کی مرمت میں تاخیر، مکین پریشان

  • گوجرانوالہ
سیوریج پائپ لائن کی مرمت میں تاخیر، مکین پریشان

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )احمد پور سیال کے نواحی علاقہ چاہ گھاگھری والا میں پانچ ماہ قبل سیلاب پھٹنے کی وجہ سے سیوریج پائپ لائن میں شگاف پیدا ہوا،

جو تاحال مرمت نہیں کیا گیا۔اہل علاقہ نے کہا کہ پائپ لائن کے شگاف کی وجہ سے گندہ پانی کھڑا ہو گیا ہے اور شہریوں کو روزمرہ زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر و چیف آفیسر میونسپل کمیٹی احمد پور سیال سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج پائپ لائن کی فوری مرمت اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو کی استعداد میں اضافہ 80 جدید بکٹ مائونٹڈ گاڑیاں فراہم

شادی کی تقریب میں دوست کے ہاتھوں دوست کاقتل

میپکو کا مختلف شہروں میں گرینڈ آپریشن،بجلی چور گرفتار

لودھراں میں رمضان پیکیج کے تحت کارڈز کی تقسیم شروع

شادی تقریبات میں ساؤنڈ ایکٹ خلاف ورزی پر ملزمان گرفتار

ٹریفک اہلکاروں کے ناروا سلوک پر شہریوں کا احتجاج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر