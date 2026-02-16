صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایس ایف ملازم گھر سے اغواکا مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
اے ایس ایف ملازم گھر سے اغواکا مقدمہ درج

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سیالکوٹ انٹر نیشنل ایئرپورٹ میں تعینات اے ایس ایف کے ملازم سارجنٹ محمد آصف نگیال گھر سے اغوا 4 پولیس اہلکارو ں سمیت 8افراد کیخلاف مقدمہ درج ۔

اڑھائی ماہ گزرجانے کے باوجود سارجنٹ کا پتہ نہ چل سکا ۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سمبڑیال کے محلہ دارالسلام میں رہائش پذیر وسعت اﷲ کے والد محمد آصف نگیال جو سیالکوٹ انٹر نیشنل ایئرپورٹ میں اے ایس ایف میں بطور سارجنٹ ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دے رہے تھے کہ 2دسمبر2025 کو جب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہورہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتے ہی بغیر اجازت آٹھ بندے جن میں چارآدمی پنجاب پولیس کے تھے جن کے نام حوالدار عامر شاہ، عاصم، سیف اورمجاہد کانسٹیبل اورچارآدمی سول کپڑوں میں ملبوس تھے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوگئے ۔

 

