آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ دارالسلام میں حنیفہ کانفرنس
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)جماعت رضائے مصطفٰے پاکستان کے زیراہتمام آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام میں مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے عظمت امام ابو حنیفہ ؒکانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
فقہی مسائل کو انتہائی محبت و محنت کے ساتھ امت مسلمہ تک پہنچانے والے خوش نصیب نفوس میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست ہے اور آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے ۔انہوں نے کہا کہ داتا گنج بخش علی ہجویری،امام ربانی مجدد الف ثانی،امام احمد رضا جیسے عظیم لوگ امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلدین میں شامل ہیں۔صاحبزادہ محمد داؤد رضوی نے کہا کہ علم و فضل،عبادت و ریاضت اور تقوی و طہارت ہر معاملے میں آپ اپنی مثال آپ ہیں۔قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام اعظم ؒکی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔اس موقع پر مولانا قاری خالد محمود نقشبندی کیلانی،مولانا محمد عطاالرحمن ثاقب رضوی،مولانا صاحبزادہ محمد غوث رضا اور مولانا صاحبزادہ حافظ محمد احمد رضا نے بھی خطاب کیا۔