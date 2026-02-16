دوران گشت منشیات فروش گرفتار
راہوالی(نمائندہ دنیا ) ڈی ایس پی سرکل کینٹ سرفراز احمد رانجھا کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن دوران گشت منشیات فروش گرفتار ،
جامع تلاشی پر ڈیڑھ کلو سے زائد چرس قبضہ میں لے لی ۔تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او کینٹ زبیر سیال کی زیر نگرانی اے ایس محمد شہباز نت نے دوران گشت بدوکی گوسائیاں روڈ پر موٹر سوار کو رکنے کا اشارہ کیا جو نہ رکا بلکہ موٹر سائیکل کوتیزبھگاتے ہوئے بدوکی گوسائیں کی جانب فرار ہو گیا ،اسکا تعاقب کیا تو موٹر سائیکل سوار منشیات فروش تیزرفتاری کے باعث سیم نالہ کی دیوار سے ٹکرا کر زخمی حالت میں پڑا تھا ،منشیات فروش محمد فاروق ولد محمد یعقوب قوم رحمانی ساکن ترگڑی روڈکو قابو کرلیا، اسکی جامع تلاشی کے دوران ملنے والی 1580گرام چرس اور موٹر سائیکل قبضہ میں لے لی اور مقدمہ درج کردیا۔