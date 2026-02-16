صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ کی قسطیں ادانہ کرنے دھمکیاں دینے کامقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
رکشہ کی قسطیں ادانہ کرنے دھمکیاں دینے کامقدمہ درج

راہوالی( نمائندہ دنیا )ترگڑی روڈ کے رہائشی شوکت علی ولد معراج دین سے احسان علی ولد محمد منیر نے آٹو رکشہ ڈیڑھ سال قبل13اقساط پر خرید کیامگر آج تک کوئی قسط ادا نہ کی اور نہ ہی رکشہ واپس کیا،

شوکت علی الزام علیہ سے دوبارہ اپنے رکشہ اور رقم بابت پوچھا کہ اگر رقم ادا نہیں کرنے تو مجھے میرا رکشہ واپس کردو مگر الزام علیہ نے رانا قیصر ،جمشید علی رضا ولد یاسین کی موجودگی میں سائل پر پسٹل تان لیا اور سنگین نتائج کی دھکمیاں دیں اور غنڈہ گردی کرتے ہوئے سائل کا ملکیتی رکشہ بھی واپس نہ کررہا اور نہ ہی اقساط دے رہا ہے ،کینٹ پولیس نے اسکے خلاف مقدمہ درج کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ڈاکٹرز اور عملے کی کمی برقرار، مریض مشکلات کا شکار

مون سون سے قبل 15 گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز کی تعمیر جاری

گرانفروشی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآ مد جاری

چناب نگر: ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا سیلابی پل اور کلینک کا دورہ

بھوانہ: یونیورسل ہائیر سیکنڈری سکول میں مونٹیسوری کلاسز کا افتتاح

گو جرہ : یتیم بچوں کی کفالت کیلئے الخدمت فاؤنڈیشن کا چیرٹی ڈنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر