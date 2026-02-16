رکشہ کی قسطیں ادانہ کرنے دھمکیاں دینے کامقدمہ درج
راہوالی( نمائندہ دنیا )ترگڑی روڈ کے رہائشی شوکت علی ولد معراج دین سے احسان علی ولد محمد منیر نے آٹو رکشہ ڈیڑھ سال قبل13اقساط پر خرید کیامگر آج تک کوئی قسط ادا نہ کی اور نہ ہی رکشہ واپس کیا،
شوکت علی الزام علیہ سے دوبارہ اپنے رکشہ اور رقم بابت پوچھا کہ اگر رقم ادا نہیں کرنے تو مجھے میرا رکشہ واپس کردو مگر الزام علیہ نے رانا قیصر ،جمشید علی رضا ولد یاسین کی موجودگی میں سائل پر پسٹل تان لیا اور سنگین نتائج کی دھکمیاں دیں اور غنڈہ گردی کرتے ہوئے سائل کا ملکیتی رکشہ بھی واپس نہ کررہا اور نہ ہی اقساط دے رہا ہے ،کینٹ پولیس نے اسکے خلاف مقدمہ درج کردیا۔