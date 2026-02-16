صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں بیٹے کا قتل ، 8ماہ کی بچی کی لاش نہر سے برآمد

  • گوجرانوالہ
ماں بیٹے کا قتل ، 8ماہ کی بچی کی لاش نہر سے برآمد

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار ) ہمسائے کے ہاتھوں ماں بیٹے کے قتل کے بعد آٹھ ماہ کی مبرا فاطمہ کی لاش کامونکے نہر سے مل گئی،

بتایا گیا ہے کہ عالم چوک کے محلہ رحمان آباد کی رہائشی چوبیس سالہ ملائکہ اور اس چار سالہ بیٹے محمد احمد آٹھ ماہ کی بیٹی مبرا فاطمہ کو موٹر سائیکل پر لیجانے والے اس کے ہمسائے ہارون نے قتل کر دیا اور ماں بیٹے کی لاشیں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب نہر کنارے پھینک دیں، ملزم نے مقتولہ ملائکہ کی آٹھ ماہ کی بیٹی مبرا فاطمہ کی لاش کو نہر میں بہا دیا، ریسکیو کے غوطہ خوروں نے چار دن کے ریسکیو آپریشن کے بعد کامونکے نہر سے ننھی مبرا فاطمہ کی لاش برآمد کر لی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر