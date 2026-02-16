ماں بیٹے کا قتل ، 8ماہ کی بچی کی لاش نہر سے برآمد
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار ) ہمسائے کے ہاتھوں ماں بیٹے کے قتل کے بعد آٹھ ماہ کی مبرا فاطمہ کی لاش کامونکے نہر سے مل گئی،
بتایا گیا ہے کہ عالم چوک کے محلہ رحمان آباد کی رہائشی چوبیس سالہ ملائکہ اور اس چار سالہ بیٹے محمد احمد آٹھ ماہ کی بیٹی مبرا فاطمہ کو موٹر سائیکل پر لیجانے والے اس کے ہمسائے ہارون نے قتل کر دیا اور ماں بیٹے کی لاشیں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب نہر کنارے پھینک دیں، ملزم نے مقتولہ ملائکہ کی آٹھ ماہ کی بیٹی مبرا فاطمہ کی لاش کو نہر میں بہا دیا، ریسکیو کے غوطہ خوروں نے چار دن کے ریسکیو آپریشن کے بعد کامونکے نہر سے ننھی مبرا فاطمہ کی لاش برآمد کر لی ہے ۔