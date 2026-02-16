صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
جلالپور جٹاں (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج بروز سوموار یونیورسٹی آف گجرات کا دورہ کریں گی،

جہاں وہ طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی خصوصی تقریب میں شرکت کریں گی۔وزیراعلیٰ کی آمد کے پیش نظر ضلع گجرات میں انتظامی اور سکیورٹی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ دورے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس گجرات میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں سکیورٹی ٹریفک پلان، پروٹوکول اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

 

