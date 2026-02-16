وعدوں سے تکمیل کا سفر جاری ہے :وزیر بلدیات
ڈسکہ(نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر بلدیات پنجاب میاں ذیشان رفیق نے کہا کہ وعدوں سے تکمیل کا سفر جاری ہے ،
ڈسکہ جامکے روڈکے عوام سے کیا گیا وعدہ آج عملی شکل میں نظر آ رہا ہے ،ڈسکہ والو! یہ صرف آج کی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بہتری کا سفر ہے ، میں عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس شہر میں وہ کام کر کے جاؤں گا جو پہلے کبھی نہیں ہوئے ایسے منصوبے جو وقت کے ساتھ نہیں رکیں گے بلکہ برسوں تک عوام کو سہولت دیتے رہیں گے ۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے جانمکے روڈ کی تعمیر مکمل ہونے پر منعقدہ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقی رکنے والی نہیں اب ڈسکہ بدلے گا، آگے بڑھے گا اور مثال بنے گاصرف اعلان نہیں کیا تھا بلکہ عملی کام کر کے دکھایا ،تقریب سے صدر مسلم لیگ ن سٹی ڈسکہ وچیئرمین مرکزی انجمن تاجران محمد افضل منشا ،پارلیمانی سیکرٹری نوید اشرف ، سابقہ ایم پی اے چودھری جمیل اشرف، صدر مرکزی انجمن تاجران میاں محمد اشرف ، محمد عمران بٹ ایڈووکیٹ ،زاہد عباس بٹ، حاجی محمد جمیل چشتی ایڈووکیٹ ،حاجی جاوید مغل، چودھری خالد رانجھا نے بھی خطاب کیا،صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق کو بھگی پر سوار کرکے تقریب میں لایا گیا،ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاورکی گئیں، گھوڑا ڈانس اور آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔