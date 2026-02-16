صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میں شیلنگ ،گرفتاریاں قابل مذمت :جماعت اسلامی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )کراچی میں پیپلز پارٹی کے مسلط کردہ جعلی اور قابض مئیر کے تحفظ کے لئے سندھ پولیس کا سندھ اسمبلی کے باہر کراچی کے عوام پر اندھا دھند شیلنگ لاٹھی چارج اور گرفتاریاں انتہائی قابل مذمت ہے ۔

جماعت اسلامی اپنے لئے نہیں بلکہ اہل کراچی کے شہری حقوق کے تحفظ اور حصول کے لئے پرامن جدوجہد کر رہی ہے ۔جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کے ظلم کا مقابلہ کیا پیپلز پارٹی کی فسطائیت کا بھی مقابلہ کرے گی۔ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع سیالکوٹ چوہدری امتیاز احمد بریار اور دیگر مقررین نے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام چوک علامہ اقبال میں ایک بڑے احتجاجی مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔مظاہرہ میں جماعت کے کارکنوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اورہر طبقہ فکر سے لوگوں نے شرکت کی۔مظاہرہ سے حارث میر بگو، سید محمود الحق، شیخ سعید ظفر، ملک منیر حسین نے بھی خطاب کیا۔مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جماعت اسلامی کی آئینی پر امن جدوجہد پاکستان کو لوٹ کھسوٹ اور کرپشن سے پاک کرنے کے لئے جاری رہے گی۔

 

