جشنِ بہاراں :ڈاکٹر شوکت علی میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا ) جشنِ بہاراں کے سلسلے میں ڈاکٹر میاں شوکت علی میموریل انٹر ڈیپارٹمنٹ کرکٹ ٹورنامنٹ جوڈیشل کمپلیکس گراؤنڈ میں کھیلا گیا ،
ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر سر میاں منظور احمد (کنڈرگارٹن سکول سسٹم والے ) تھے جبکہ مہمانانِ خصوصی میں اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال، ڈی ایس پی محمد عمران بیگ، صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن ابوذر مہدی، سابق وائس چیئرمین بلدیہ اقبال صدیق سدھو، ایس ڈی او گیپکو سکندر ریاض، انچارج ریسکیو 1122 عرفان عبداﷲ موسیٰ، سینئر صحافی طیب معاویہ اولکھ، حامد محمود گجر، افضال ملہی، اشفاق ملہی, گلفام ملہی، بلال ملہی نمبردار اور علی رضا منج سمیت دیگر معززین شریک ہوئے ، ٹورنامنٹ میں پنجاب پولیس، گیپکو، میونسپل کمیٹی، ریسکیو 1122، تحصیل بار ایسوسی ایشن اور محکمہ تعلیم کی ٹیموں نے حصہ لیا ،فائنل میچ میں پنجاب پولیس کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریسکیو 1122 اور گیپکو کی ٹیموں کو دلچسپ مقابلے کے بعد ٹائٹل اپنے نام کر لیا ، مہمانوں نے اس مثبت اور صحت مند سرگرمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سوچ کو فروغ ملتا ہے اور ایسی سرگرمیاں معاشرے میں صحت مند رجحانات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔