80دیہات کیلئے 25 اہلکار، وارداتیں کنٹرول کرنا مشکل

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)80دیہاتوں کیلئے 25پولیس افسران واہلکار رہزنی،ڈکیتی ،چوری پر قابو پانا مشکل ہوگیا ۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ تتلے عالی کی حدود میں مرالی والہ،گھمن والہ،مجو چک، کوٹ نثار شاہ سمیت80کے قریب دیہات آباد ہیں یہاں ایک لاکھ سے زائد آبادی بتائی جاتی ہے لیکن مزکورہ تھانہ میں ایس ایچ او،انچارج انویسٹی گیشن،تفتیشی افسران سمیت25پولیس افسران وملازمین کی تعیناتی کی گئی ہے ۔36ملازمین کی تعیناتی کیلئے حکام کو متعدد بار سفارشات بھجوانے کے باوجود گزشتہ پانچ سالوں میں ایک افسر کا بھی اضافہ نہیں ہو سکا جس کے باعث تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کی جانب سے رہزنی،ڈکیتی،چوری ودیگر جرائم پر قابوپانا مشکل ہوگیا ہے ۔اہل علاقہ نے تھانہ میں نفری بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

