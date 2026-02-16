صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی

  • گوجرانوالہ
حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی

بلوچنی (نمائندہ دنیا) 77 رب میں معروف نعت گو، ماہر تعلیم اور محب وطن سماجی شخصیت حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی نہایت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔

برسی کی تقریب دارالاحسان پبلک سکول 77رب لوہکے میں منعقد ہوئی، جس کی نگرانی صاحبزادگان حاجی عبد الحمید فانی، یعنی طاہر حمید فانی، راشد حمید فانی اور حاجی مدثر حمید فانی نے کی۔تقریب میں قمر اقبال کی زیر صدارت محفل ذکر پاک سجائی گئی، مرحوم نے 1984 میں علاقے میں مرکزی مدرسہ، جناز گاہ اور مسجد کی بنیاد رکھی ۔ محفل کے اختتام پر ختم شریف کے بعد مرحوم کیلئے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی خصوصی دعا کی گئی، اور شرکاء کو لنگر تقسیم کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان میں سکیورٹی پلان دوحصوں میں تقسیم خصوصی پلاٹون منگوانے کی تجویز

سرگودھا میں گرجا گھروں کی سکیورٹی ہائی الرٹ رہی

غربا میں نگہبان کارڈ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا

ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی ایمرجنسی وارڈ لیب میڈیسن سٹور ایکسرے روم کا معائنہ

تحصیل ہیڈکوارٹرہسپتال بھلوال میں ڈاکٹرزکی کمی ‘مسائل بڑھ گئے

گرین بس میں رہ جانے والاکمسن بچہ کو والد کے حوالے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر