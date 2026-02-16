حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی
بلوچنی (نمائندہ دنیا) 77 رب میں معروف نعت گو، ماہر تعلیم اور محب وطن سماجی شخصیت حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی نہایت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔
برسی کی تقریب دارالاحسان پبلک سکول 77رب لوہکے میں منعقد ہوئی، جس کی نگرانی صاحبزادگان حاجی عبد الحمید فانی، یعنی طاہر حمید فانی، راشد حمید فانی اور حاجی مدثر حمید فانی نے کی۔تقریب میں قمر اقبال کی زیر صدارت محفل ذکر پاک سجائی گئی، مرحوم نے 1984 میں علاقے میں مرکزی مدرسہ، جناز گاہ اور مسجد کی بنیاد رکھی ۔ محفل کے اختتام پر ختم شریف کے بعد مرحوم کیلئے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی خصوصی دعا کی گئی، اور شرکاء کو لنگر تقسیم کیا گیا۔