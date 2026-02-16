صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی جواد ملک نے بہت ترقیاتی کام کر ائے :عوامی حلقے

  • گوجرانوالہ
اے سی جواد ملک نے بہت ترقیاتی کام کر ائے :عوامی حلقے

پنڈی بھٹیاں ( نامہ نگار ) اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک کو تبدیل کردیا گیا ہے

 ان کی جگہ محسن اقبال ڈھلوں کو نیا اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا گیا ہے ، جواد حسین ملک جن کی عوام دوستی دن رات بھاگم بھاگ اور خوش اخلاقی کی وجہ سے انہیں تحصیل پنڈی بھٹیاں میں عوامی اسسٹنٹ کمشنر کا درجہ حاصل ہو چکا تھا کیونکہ جس طرح انہوں نے عوامی مسائل پر توجہ دیکر ان کے حل کے لئے کوششیں کیں وہ قابل ستائش ہیں، علاقہ کی تعمیر وترقی کے لئے دن رات کام کیا ،ریونیو کورٹس میں عوام کی زمینوں کے جھگڑے اور وزیر اعلیٰ کی قبضہ مافیا کے خلاف مہم میں عوام کے مسائل ان کی دھلیز پر حل کرنے کے دن رات کوشاں رہے ،سیلاب سے قبل جس طرح انہوں دن رات بھاگ دوڑ کر کے تمام اداروں کو متحرک رکھا اور عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور سیلاب آنے کے بعد ریسکیو سرگرمیوں اور کیمپوں میں متاثرین کی خدمت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر