اے سی جواد ملک نے بہت ترقیاتی کام کر ائے :عوامی حلقے
پنڈی بھٹیاں ( نامہ نگار ) اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک کو تبدیل کردیا گیا ہے
ان کی جگہ محسن اقبال ڈھلوں کو نیا اسسٹنٹ کمشنر تعینات کیا گیا ہے ، جواد حسین ملک جن کی عوام دوستی دن رات بھاگم بھاگ اور خوش اخلاقی کی وجہ سے انہیں تحصیل پنڈی بھٹیاں میں عوامی اسسٹنٹ کمشنر کا درجہ حاصل ہو چکا تھا کیونکہ جس طرح انہوں نے عوامی مسائل پر توجہ دیکر ان کے حل کے لئے کوششیں کیں وہ قابل ستائش ہیں، علاقہ کی تعمیر وترقی کے لئے دن رات کام کیا ،ریونیو کورٹس میں عوام کی زمینوں کے جھگڑے اور وزیر اعلیٰ کی قبضہ مافیا کے خلاف مہم میں عوام کے مسائل ان کی دھلیز پر حل کرنے کے دن رات کوشاں رہے ،سیلاب سے قبل جس طرح انہوں دن رات بھاگ دوڑ کر کے تمام اداروں کو متحرک رکھا اور عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور سیلاب آنے کے بعد ریسکیو سرگرمیوں اور کیمپوں میں متاثرین کی خدمت کی ۔