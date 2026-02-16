صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوہزارروپے کا چالان ہونے پر موٹر سائیکل سوار مشتعل

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )دوہزارروپے کا چالان ہونے پر موٹر سائیکل سوار مشتعل ہوگیااورشورمچاکر ہجوم اکٹھا کرلیا

کارسرکار میں مداخلت ۔تھانہ سمبڑیال کے چند فرلانگ پر واقع سیالکوٹ وزیرآباد روڈ موڑ مسجد کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل کو ڈیوٹی پر تعینات ٹریفک پولیس نے روکا اوردوہزارروپے کا چالان کیا چالان دیکھتے ہی موٹر سائیکل سوار مشتعل ہوگیااورشورمچا کرہجوم کو اکٹھا کرلیا ہے اورٹریفک پولیس کے ساتھ تلخ کلامی شروع کردی ٹریفک پولیس موٹر سائیکل سوار صدام حسین ولد بشیر احمد میوسکنہ محلہ بوچڑ خانہ کے خلاف موٹر سائیکل کو انتہائی غفلت لاپرواہی سے تیز رفتاری سے چلانے اورکارسرکارمیں مداخلت کرنے پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

