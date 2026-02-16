چار افراد کے قتل میں ملوث خطرناک ملزم گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ پولیس نے چار افراد کے لرزہ خیز قتل میں ملوث خطرناک سیریل کلر کو گرفتار کر لیا ہے ۔
ملزم نے آدھا تولہ سونے کی بالیاں لوٹنے کی خاطر خاتون اور اس کے دو معصوم بچوں کو تیز دھار آلے کے پے در پے وار کر کے قتل کیا، جبکہ چند ہفتے قبل ایک اور واردات میں قیمتی لہنگا چھین کر 13 سالہ بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا انکشاف کیا ہے ۔پولیس کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ میں 9 فروری کو لاپتہ ہونے والی ملائکہ بی بی، اس کے کمسن بیٹے محمد احمد اور بیٹی مبعرہ فاطمہ کے کیس میں اہم پیش رفت سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سامنے آئی۔ فوٹیج میں مقتولہ کا ہمسایہ ہارون انہیں عالم چوک سے موٹر سائیکل پر لے جاتا دکھائی دیا، جو تینوں کو زندہ دیکھے جانے کا آخری مقام تھا۔بعد ازاں ملائکہ بی بی اور پانچ سالہ محمد احمد کی لاشیں نہر کنارے سے برآمد ہوئیں، جنہیں تیز دھار آلے سے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔