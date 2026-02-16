صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار افراد کے قتل میں ملوث خطرناک ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
چار افراد کے قتل میں ملوث خطرناک ملزم گرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ پولیس نے چار افراد کے لرزہ خیز قتل میں ملوث خطرناک سیریل کلر کو گرفتار کر لیا ہے ۔

ملزم نے آدھا تولہ سونے کی بالیاں لوٹنے کی خاطر خاتون اور اس کے دو معصوم بچوں کو تیز دھار آلے کے پے در پے وار کر کے قتل کیا، جبکہ چند ہفتے قبل ایک اور واردات میں قیمتی لہنگا چھین کر 13 سالہ بچے کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا انکشاف کیا ہے ۔پولیس کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ میں 9 فروری کو لاپتہ ہونے والی ملائکہ بی بی، اس کے کمسن بیٹے محمد احمد اور بیٹی مبعرہ فاطمہ کے کیس میں اہم پیش رفت سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سامنے آئی۔ فوٹیج میں مقتولہ کا ہمسایہ ہارون انہیں عالم چوک سے موٹر سائیکل پر لے جاتا دکھائی دیا، جو تینوں کو زندہ دیکھے جانے کا آخری مقام تھا۔بعد ازاں ملائکہ بی بی اور پانچ سالہ محمد احمد کی لاشیں نہر کنارے سے برآمد ہوئیں، جنہیں تیز دھار آلے سے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر