صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14سالہ بچے سے اوباش کی زیادتی

  • گوجرانوالہ
14سالہ بچے سے اوباش کی زیادتی

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)14سالہ بچے سے اوباش کی زیادتی ، والد کی درخواست پر مقدمہ درج ۔

تھانہ سمبڑیال کے محلہ غوث پورہ کے رہائشی محمد عاصم کا14سالہ بیٹا محمد علی جن کا پرانے بازار میں جنرل سٹور ہے رات10بجے کے قریب دکان دے باہر نکلا اورکافی دیر کے بعد واپس آیا تو بچے نے والد کو بتلایا کہ مجھے ایک کس نے زبردستی بازار سے اغواکیا اوراپنے گھر لے گیا اورزیادتی کا نشانہ بناڈالا ۔ تھانہ سمبڑیا ل پولیس نے بچے کے والد محمد عاصم کی درخواست پر ملزم محمد علی ولد نور حسین سکنہ محلہ غوث پورہ کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

روڈ سائیڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری،6دکانیں اور 9ہوٹل سربمہر

بھینس کالونی میں خالد بن ولید فلائی اوور کا افتتاح

فرنٹیئرکالونی میں ڈکیتی ، مرکزی سہولت کار رشتہ دار نکلا،دو ملزمان گرفتار

کراچی سے وصول ٹیکس کا نصف شہر کودیا جائے ،گورنر

ریسکیو 1122سندھ فائر سیفٹی ٹریننگ کیلئے متحرک

آئی ٹی اسکلز سے ملک مہینوں میں ترقی کرے گا،شزہ فاطمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر