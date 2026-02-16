14سالہ بچے سے اوباش کی زیادتی
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)14سالہ بچے سے اوباش کی زیادتی ، والد کی درخواست پر مقدمہ درج ۔
تھانہ سمبڑیال کے محلہ غوث پورہ کے رہائشی محمد عاصم کا14سالہ بیٹا محمد علی جن کا پرانے بازار میں جنرل سٹور ہے رات10بجے کے قریب دکان دے باہر نکلا اورکافی دیر کے بعد واپس آیا تو بچے نے والد کو بتلایا کہ مجھے ایک کس نے زبردستی بازار سے اغواکیا اوراپنے گھر لے گیا اورزیادتی کا نشانہ بناڈالا ۔ تھانہ سمبڑیا ل پولیس نے بچے کے والد محمد عاصم کی درخواست پر ملزم محمد علی ولد نور حسین سکنہ محلہ غوث پورہ کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔