حافظ آباد : 28ہزار افراد میں امدادی رقوم کی تقسیم شروع
حافظ آباد(نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے حافظ آباد میں 28 ہزار مستحق افراد میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت فی کس دس ہزار روپے امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے
مستحق افراد کو بینک اے ٹی ایم کارڈز انکے گھر کی دہلیز پر پہنچائے جا رہے اور وہ بینکوں کی ای ٹی ایم سے دس ہزار روپے کی رقوم نکلوا سکیں گے ،ان افراد کی سہولت اور رہنمائی کے لیے ضلع کونسل آفس حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں دو کیمپ بھی قائم کر دیئے گئے ہیں جہاں ان کے فنگر پرنٹس اور دیگر مسائل کے فوری حل کے علاوہ رقوم کی ادائیگی بھی ممکن بنائی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی عوامی ریلیف کے ویژن کے تحت تاریخ میں پہلی بار رمضان المبارک میں صوبہ بھرکے چالیس لاکھ مستحق افراد کو چالیس ارب کا رمضان نگہبان پیکج دیا جا رہا ہے ۔