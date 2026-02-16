صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:آلودگی سے وائرسز کاحملہ ،شہری بیماریوں کاشکار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:آلودگی سے وائرسز کاحملہ ،شہری بیماریوں کاشکار

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) ڈسکہ اوراسکے گردونواح میں آلودگی کیساتھ مختلف اقسام کے وائرسز کاحملہ ،نزلہ اور نمونیہ کے کیسز میں 99فیصد تک اضافہ ہوگیا ،

عمومی طور پر نزلہ ’زکام ’نمونیہ اور چیسٹ انفیکشن جیسے امراض موسم سرما کے آغاز پر زیادہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے لیکن اس مرتبہ علاقہ بھرمیں صورتحال مختلف دکھائی دے رہی ہے ،سردی کی شدت میں کمی کے باوجود ہسپتالوں میں سانس’نزلہ ’چیسٹ انفیکشن اور نمونیہ کے مریض بڑی تعداد میں آرہے ہیں یہ صورتحال بچوں اور بڑی عمر کے افراد کیلئے طبی حوالوں سے بہت زیادہ مسائل کا باعث بن سکتی ہے ،طبی ماہرین کاکہناہے کہ شہریوں کو ماسک پہننے کی عادت کو مستقل طورپراپنالینا چاہیے ، ذیابیطس ’گردوں اوربلند فشار خون جیسے امراض میں مبتلا افراد کو خصوصی طور پراحتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایسے افراد میں نمونیہ زیادہ پیچیدہ صورت اختیار کرسکتا ہے ۔

 

