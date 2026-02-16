صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر لائسنسی 2پستول برآمد

  • گوجرانوالہ
بغیر لائسنسی 2پستول برآمد

راہوالی (نامہ نگار) پولیس نے دوران گشت دومشکوک افراد کی تلاشی لیتے ہوئے ان کے قبضہ سے بغیر لائسنسی 2عدد پسٹل 30بور اور 5عدد گولیاں برآمد کرکے زیر دفعہ 13-20-65مقدمات درج کر لیے ۔

 اے ایس آئی محمد ارشد نے گلشن لیبر کالونی کے قریب لمبانوالی روڈ شرقی راہوالی کے محمد عابد رحمانی کے قبضہ سے 30بور پسٹل، 3عدد گولیاں جبکہ اے ایس آئی محمد جاوید نے اسی محلہ کے رہائشی ملزم محمد ثاقب سے ریلوے پھاٹک محلہ اخترآباد کے قریب تلاشی لیتے ہوئے 30بور پسٹل بغیر لائسنسی اور 2عدد گولیاں برآمد کرکے مقدمات درج کرلیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اور اقوام متحدہ یونیورسٹی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط

فیشن ٹورازم فیسٹیول سیاحت ثقافتی صنعتوں کے فروغ کیلئے اہم پیشرفت، اورنگزیب کھچی

پنجاب کالج بھارہ کہو ،سالانہ سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر

رمضان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح،اے ڈی سی

امن و امان میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دینگے ،ڈی آئی جی اسلام آباد

اسلام آباد، سی ٹی او کا مختلف ہفتہ وار بازاروں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر