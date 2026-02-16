بغیر لائسنسی 2پستول برآمد
راہوالی (نامہ نگار) پولیس نے دوران گشت دومشکوک افراد کی تلاشی لیتے ہوئے ان کے قبضہ سے بغیر لائسنسی 2عدد پسٹل 30بور اور 5عدد گولیاں برآمد کرکے زیر دفعہ 13-20-65مقدمات درج کر لیے ۔
اے ایس آئی محمد ارشد نے گلشن لیبر کالونی کے قریب لمبانوالی روڈ شرقی راہوالی کے محمد عابد رحمانی کے قبضہ سے 30بور پسٹل، 3عدد گولیاں جبکہ اے ایس آئی محمد جاوید نے اسی محلہ کے رہائشی ملزم محمد ثاقب سے ریلوے پھاٹک محلہ اخترآباد کے قریب تلاشی لیتے ہوئے 30بور پسٹل بغیر لائسنسی اور 2عدد گولیاں برآمد کرکے مقدمات درج کرلیے ۔