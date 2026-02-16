صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق ،3شدیدزخمی

  • گوجرانوالہ
کامونکے (تحصیل رپورٹر ) مختلف ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق جبکہ تین شدید زخمی ہوگئے ۔

بتایا گیا ہے کہ گزشتہ صبح دیوان روڈ پر تیز رفتاری کے باعث پک اپ اور مسافر بس میں تصادم ہوگیا جس کے نتیجے میں پک اپ ڈرائیور سلامت پورہ کا تیس سالہ تنویر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ دوسرے حادثے میں موضع سنت پورہ کا چالیس سالہ رحمت علی اور پپو پک اپ پر جارہے تھے کہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا گئے ۔ رحمت علی جاں بحق ہوگیا جبکہ پپو اور دوسری پک اپ میں سوار سرور اور اُس کا ساتھی شدید زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں لاہور جنرل ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

