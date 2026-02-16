صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیپکو کا سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں بجلی بندکرنیکااعلان

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ضروری مرمت کے سلسلہ میں بجلی بند رہے گی۔

انچارج 132 کے وی گرڈ سٹیشن پسرور روڈ سیالکوٹ کے مطابق مورخہ 16 فروری کو مندرجہ ذیل فیڈرز کی سپلائی بوجہ ضروری مرمت گند، سرکلر روڈ، ایمن آباد روڈ، رسول پور، رنگ پورہ ،وریو ،اوراہ ،بڈیانہ ایکسپریس، لنگڑے والی، پورہ ہیراں ،بھڈال ،نیکاپورہ ،گوپال پور، نظام آباد، حبیب پورہ، ہندل، ویژن ٹیکنالوجی، انور خواجہ، پکی کوٹلی، ولانے ،اسلام آباد میں بجلی کی سپلائی معطل رہے گی۔صارفین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اپنے کام نبٹالیں ۔

 

