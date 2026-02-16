صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیانوالہ سائفن پل ،سائن بورڈز اور ریفلیکٹرزچوری

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)ملیانوالہ سائفن پل تنگ گزرگاہ ہونے کے باعث پہلے ہی حادثات کا سبب بن رہا تھا ،

تاہم ٹریفک کی بہتری اور شہریوں کی حفاظت کے لیے لگائے گئے سائن بورڈز اور ریفلیکٹرز نامعلوم افراد نے چوری کر لیے جس کے بعد حادثات کے خدشات میں مزید اضافہ ہوگیا ہے ،اہل علاقہ کے مطابق پل کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے ، خصوصاً رات کے اوقات میں حادثات معمول بن چکے تھے ،ٹریفک سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کی جانب سے تنبیہی سائن بورڈز اور ریفلیکٹرز نصب کیے گئے تھے تاکہ ڈرائیور حضرات کو بروقت آگاہی مل سکے مگر اب ان کی چوری نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا ہے ، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور فوری طور پر نئے سائن بورڈز اور ریفلیکٹرز نصب کیے جائیں تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے ۔

 

