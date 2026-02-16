ڈسکہ :نہروں میں کوڑا پھینکنے کے واقعات میں اضافہ
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اوراسکے گردونواح میں نہروں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگیا ،
محکمہ انہار کی طرف سے اس ضمن میں کوئی کارروائی نہیں کی جارہی ،نہر بی آر بی کے کنارے کوڑے سے بھر گئے ، سالانہ بھل صفائی کے سلسلہ میں محکمہ انہار کی جانب سے نہروں کو بند کیاجاتاہے تاکہ نہروں کی صفائی ہوسکے اور گزشتہ کئی ہفتے نہریں بند بھی رہیں جبکہ شہری اور سینٹری ورکرز نے گلی محلوں سے اکٹھا ہونیوالا کوڑا کرکٹ ریڑھیوں پر لوڈ کرکے نہر بی آربی کے اندر یا کناروں پرگراناشروع کردیا جس سے میلوں لمبائی میں کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس کے علاوہ شہریوں نے گوبر پھینکنا بھی شروع کردیاہے اور تعفن اور بدبو سے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیاہے جبکہ نہر بی آربی سیوریج کے گندے پانی کے باعث گندے نالے کامنظر پیش کرنے لگی ہے ، شہریوں نے نہر کنارے سے کوڑ ے کے ڈھیر فوری ختم کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاہے کہ محکمہ انہاربھل صفائی کے دوران نہرکے کناروں پرپودے لگائے تاکہ اس سے خوشگوار ماحول بن سکے ۔