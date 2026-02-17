نہتے کارکنوں پر لاٹھی چارج سندھ حکومت کی کھلی آمریت :طیب بلوچ
ساہیوال(خبرنگار)جماعت اسلامی ساہیوال کے ضلعی امیر طیب محمودبلوچ نے سندھ اسمبلی کے سامنے پرامن دھرنے پر پولیس تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے کارکنوں پر لاٹھی چارج ٗآنسو گیس کی شیلنگ اور درجنوں افراد کی گرفتاری کھلی آمریت ہے۔ اور جمہوری اقدار کی توہین ہے۔
کراچی کے عوام اپنے جائز اور آئینی حقوق کیلئے سڑکوں پر نکلے تھے ۔اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہاکہ جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا تھاکہ شہر کو بااختیار بلدیاتی نظام دیا جائے ۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی جائے اور شہری مسائل کا حل نکالا جائے ۔ مگر افسوس کہ ان جائز مطالبات کو سننے کی بجائے صوبائی حکومت نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔