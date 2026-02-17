شادی تقریب میں بھانجوں نے تشدد کرکے ماموں کو قتل کردیا
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) شادی کی تقریب میں پسٹل کے بٹ مار مار کر تشدد، ماموں جاں بحق، چار افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔
نواحی گاؤں 42 بارہ ایل میں ظفراقبال کی بیٹیوں کی شادی تقریب میں چک 62 پانچ ایل سے دلہنوں کا ماموں اصغر علی قریشی شرکت کیلئے آیا ہواتھا کہ اسکابھانجوں محمد نعمان اور لیاقت علی شہروز وغیرہ سے جھگڑا ہوگیا اور شادی کی تقریب کے دوران ہی لیاقت علی، شہروز ، جواد اصغر، عبدالرحمن، عبدالمجیب، عمرعباس، اسفند نے اصغر علی کو پستولوں کے بٹ اورڈنڈے مار مار کر تشدد کرکے موت کے گھاٹ اتار دیا۔