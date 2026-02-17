سیالکوٹ:خاتون کی نا زیبا تصاویر وائرل کرنے والا گرفتار
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ صدر پسرور نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کلاسوالہ کی رہائشی خاتون کی درخواست پر نازیبا تصاویر وائرل کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔
پو لیس نے ملزم جہانگیر عرف حماد سکنہ بھاگووال کیخلاف قانونی کارروائی کا آغازکردیا ،کلاسوالہ کی رہائشی \"ک\" کی شادی ایک سال سات ماہ قبل بھاگووال کے رہائشی جہانگیر عرف حماد سے ہوئی تھی۔ گھریلو ناچاقی کے باعث معاملات طلاق تک جا پہنچے ۔ ملزم جہانگیر نے خاتون کو ہراساں کرتے ہوئے اس کی نازیبا تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔