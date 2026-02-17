صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس مشتاق اعوان آج شکایات سنیں گے

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس گوجرانوالہ مشتاق احمد اعوان آج صبح 10بجے سیالکوٹ میں جناح ہال قلعہ میں ایم ڈی واسا کمیٹی روم میں وفاقی محکموں کے خلاف عوامی شکایات سنیں گے، رجسٹرڈ شکایات کی سماعت ہوگی۔

بیشتر شکایات گیپکو، سوئی گیس، پوسٹل لائف انشورنس، پاسپورٹ آفس، نادرا، ایف آئی اے ، این سی سی آئی اے ، نیشنل بینک اور دیگر وفاقی محکموں کے بارے میں ہیں جسکے بارے میں سائلین اور متعلقہ وفاقی محکموں کے افسر وں کو پیشگی نوٹس بھجوائے جا چکے ہیں،اس روز وفاقی محکموں کیخلاف نئی شکایات بھی وصول کی جائیں گی۔

