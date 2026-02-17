شہر کی بہتری کیلئے تمام ملازمین کیساتھ ملکر کام کرونگا :رحمت انصاری
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )نو منتخب چیئرمین سی بی اے میونسپل کارپوریشن حاجی رحمت علی انصاری کو صوبائی صدر پاکستان سنی تحریک وسطی پنجاب حافظ محمد طاہر رضا قادری۔۔۔
صوبائی رہنما محمد بوٹا جٹ،ڈاکٹر حبیب الرحمن رضوی ،ضلعی صدر فیصل اقبال سلطانی، جنرل سیکرٹری سرفراز مہر،نائب صدر شہزاد مہر ،حاجی اشفاق مہر،حاجی محمد علی علوی عطاری نے مبارکباد دی ۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر کی بہتری کیلئے تمام ملازمین کے ساتھ ملکر کام کرونگا ،ملازمین بھائیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیگا۔