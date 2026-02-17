ماڈل بازار گجرات میں سستا رمضان بازار سج گیا
گجرات(سٹی رپورٹر)ماڈل بازار گجرات میں سستا ماڈل بازار سج گیا۔ صدرٹریڈرز ایسوسی ایشن ریلوے روڈ گجرات شیخ انصر قذافی، جنرل سیکرٹری طارق چیمہ اور دیگر عہدیداروں نے ماڈل بازار کا وزٹ کیا۔
میڈیا سے گفتگومیں انصر قذافی نے بتایا کہ ماڈل بازار میں ٹریڈرز ایسوسی ایشن ریلوے روڈ کی طرف سے عوام الناس کو رعایتی نرخوں پر دالیں، چینی، گھی، فروٹ، آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر چینی، گھی، آئل اور دالیں مارکیٹ سے بھی کم نرخوں پر ماڈل بازار گجرات میں 30رمضان تک دی جائیں گی۔