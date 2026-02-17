سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عمر شریف راٹھور سے پی ایم اے کے وفد کی ملاقات
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے صدر کیپٹن ڈاکٹر عارف الرحمن اور صدر پرائیویٹ ہسپتال ایسوسی ایشن گوجرانوالہ ڈاکٹر میاں زاہد محمود نے۔۔۔
ڈاکٹر عمر شریف راٹھور سے ملاقات اور بطور سی ای او ہیلتھ تعیناتی پرمبارکبا دی۔اس موقع پر ڈاکٹر فریحہ اکرم بھی موجود تھیں۔ وفد نے ہیلتھ سیکٹر کے لئے ڈاکٹر عمر شریف کی خدمات کو سراہا ۔ سی ای او ہیلتھ نے یقین دلایا کہ ڈاکٹرکمیونٹی اور شہر کے باسیوں کی خدمات احسن طریقے سے جاری رکھی جائیگی۔